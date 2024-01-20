В Словакии назвали дату встречи Шмыгаля и Фицо

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится с главой правительства Словакии Робертом Фицо в среду, 24 января. Встреча пройдет в Ужгороде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denník N.
Фицо анонсировал встречу во время выступления, когда рассказывал о программе работы на следующую неделю.
По его словам, он приедет в Украину с гуманитарной помощью и заявит, что Словакия не будет помогать Украине в военном плане.
Фицо утверждает, что встреча "будет интересной". Он заявил, что украинская сторона отказалась от совместной пресс-конференции.
Напомним, на этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал встречу с Фицо. По его словам, в преддверии саммита ЕС стороны обсудят возможные препятствия на пути выделения Украине 50 млрд евро со стороны Европейского союза.
Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу на саммите 14-15 декабря. Но Венгрия ветировала решение.
Вопрос помощи Украине будет рассмотрен на саммите ЕС 1 февраля. Но венгерский премьер Виктор Орбан заявляет, что будет блокировать вопрос.
Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал вето Венгрии.
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