Словакия закроет единственное консульство в России

Генеральное консульство Словакии в Санкт-Петербурге прекратит работу 31 декабря этого года. Это единственное словацкое консульство в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу консульства.
В консульстве сообщили, что в связи с решением правительства Словакии от 28 августа "его деятельность будет прекращена с 31 декабря 2024 года".
"Что касается граждан Российской Федерации, то генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге больше не оказывает им своих услуг", - добавили в дипучреждении.
Там отметили, что граждане РФ могут и дальше подавать заявления на получение виз, виды на жительство или проверку подписей, переводы и заверения ксерокопий и копий документов в посольстве Словакии в Москве.
Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в его стране могут закрыть все консульства России. Это будет ответ на закрытие польского ведомства в Санкт-Петербурге.
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