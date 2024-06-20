Словакия – Украина: прогноз на матч Евро-2024

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в Дюссельдорфе. Поединок примет "Дюссельдорф Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.

Для специалистов конторы Favbet команда Сергея Реброва стала фаворитом встречи. Коэффициент на победу "сине-желтых" составил 2,15. В свою очередь поставить на итоговый успех словацких "соколов" можно с кэфом 3,75. Ничья чуть вероятнее с баллом 3,30.

Любители пощекотать нервы рассмотрят вариант со ставкой на точный счет. К примеру, победу сборной Украины 2:0 предложили с привлекательным кэфом 9,40. Идея интересной ставки – подопечные Реброва выиграют в обоих таймах с коэффициентом 5,00.

Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. Коэффициент на победу "сине-желтых" – идентичные 2,15. Чуть больше здесь верят в потенциальную победу сборной Словакии с кэфом 3,50. Тот же балл 3,30 выставили на ничью.

Персональные фанаты Артема Довбика могут положиться на то, что гол их любимца будет первым в поединке. Коэффициент на такое развитие событий составил 6,25. Непатриотическая ставка с победой Словакии при наличии забитых мячей Украины увеличит выигрыш в 6,75 раза.

В стартовом туре сборная Украины разгромно уступила Румынии (0:3). Словацкая сборная подарила сенсацию, минимально одолев Бельгию. Единственный мяч оформил нападающий Иван Шранц.