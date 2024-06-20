RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Словакия – Украина: прогноз на матч Евро-2024

Фото: "Сине-желтые" проиграли румынам на старте Евро-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины будет противостоять сборной Словакии на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в Дюссельдорфе. Поединок примет "Дюссельдорф Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.

Для специалистов конторы Favbet команда Сергея Реброва стала фаворитом встречи. Коэффициент на победу "сине-желтых" составил 2,15. В свою очередь поставить на итоговый успех словацких "соколов" можно с кэфом 3,75. Ничья чуть вероятнее с баллом 3,30.

Любители пощекотать нервы рассмотрят вариант со ставкой на точный счет. К примеру, победу сборной Украины 2:0 предложили с привлекательным кэфом 9,40. Идея интересной ставки – подопечные Реброва выиграют в обоих таймах с коэффициентом 5,00.

Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. Коэффициент на победу "сине-желтых" – идентичные 2,15. Чуть больше здесь верят в потенциальную победу сборной Словакии с кэфом 3,50. Тот же балл 3,30 выставили на ничью.

Персональные фанаты Артема Довбика могут положиться на то, что гол их любимца будет первым в поединке. Коэффициент на такое развитие событий составил 6,25. Непатриотическая ставка с победой Словакии при наличии забитых мячей Украины увеличит выигрыш в 6,75 раза.

В стартовом туре сборная Украины разгромно уступила Румынии (0:3). Словацкая сборная подарила сенсацию, минимально одолев Бельгию. Единственный мяч оформил нападающий Иван Шранц.

К слову, ранее собрали обновленные рекорды Евро-2024 в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныБукмекерЕвро 2024