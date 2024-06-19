Словакия – Украина: матч Евро-2024 рассудит звездный рефери из АПЛ

Английская бригада арбитров будет работать на поединке национальной команды Украины против сборной Словакии на групповом этапе чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в Дюссельдорфе. Поединок примет "Дюссельдорф Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.

39-летний Майкл Оливер в роли главного рефери будет обслуживать матч "сине-желтых" против словацкой сборной. Один из лучших арбитров английской Премьер-лиги на международном уровне пересекался только со сборной Украины U-21. В квалификации к Евро-2013 подопечные Павла Яковенко обыграли Словению (2:0).

На Евро-2024 Оливер работал в поединке сборной Испании против Хорватии. Он показал лишь одну желтую карточку и назначил одиннадцатиметровый в ворота "Фурии Рохи", который не реализовал Петкович. Общая статистика сезона – 35 матчей, 144 "горчичника", 4 удаления и 9 пенальти.

Англичане Стюарт Берт и Дэн Кук будут лайнсменами. Четвертый рефери – Сердар Гезюбююк из Нидерландов. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать немецкий арбитр Бастиан Данкерт.

В стартовом туре сборная Украины разгромно уступила Румынии (0:3). Словацкая сборная подарила сенсацию, минимально одолев Бельгию. Единственный мяч оформил нападающий Иван Шранц.