Словакия полностью отказалась от использования ядерного топлива из России

Зависимость от РФ

Почти 60% энергии, производимой Словакией, приходится на атомные электростанции, которые, в свою очередь, работают исключительно на российском ядерном топливе.

"Этого больше не будет после того, как в результате международного тендера было заключено соглашение на поставку Slovenské elektrárne единственной полностью западной альтернативы", - говорится в материале.

Генеральный директор Slovenske elektrární Бранислав Стричек сказал, что это является важным шагом на пути укрепления энергетической безопасности Словакии.

"Атомные электростанции являются важной опорой в энергетическом балансе нашей страны, поэтому я считаю крайне важным обеспечить диверсификацию поставок ядерного топлива для их стабильной работы", - добавил он.

Что еще известно о новом соглашении по поставкам

Топливо сначала должно пройти процедуру одобрения специально для использования в словацких ядерных реакторах. Поставки топлива смогут начаться уже в течение года.

Соглашение соответствует цели ЕС по прекращению зависимости от российских энергоносителей. Тогда как большинство санкций ЕС сосредоточены на ископаемом топливе, Словакия оказалась в зависимости от государства-агрессора в ядерном секторе.

Санкции против "Росатома"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз начать работу над 12-м пакетом санкций против России. В том числе против "Росатома".

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина предлагает вводить санкции против "Росатома" в несколько этапов.