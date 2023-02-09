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Словакия пообещала сделать все, чтобы предоставить Украине истребители МиГ-29

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Четверг 09 февраля 2023 20:23
Словакия пообещала сделать все, чтобы предоставить Украине истребители МиГ-29 Фото: премьер-министр Словакии Эдуард Хегер (facebook com premier sr)
Автор: Дмитрий Браславский

Словакия сделает все возможное, чтобы передать Украине свои истребители МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, приводимое Tasr.

Отмечается, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратился к Хегеру и попросил оказать военную помощь.

Это произошло на саммите Европейского союза в Брюсселе. По предварительным данным, речь может идти об 11 или 12 самолетах, которые сейчас находятся в Словакии.

"Премьер-министр республики ответил, что Словакия сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу", - говорится в сообщении.

Краткая характеристика МиГ-29

Истребитель является советской многоцелевой разработкой четвертого поколения. МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения наземных целей.

Напомним, ранее стало известно, что Словакия уже готова обсуждать возможность передачи 11 истребителей МиГ-29 украинской стороне.

Также позже чешское правительство приняло решение разрешить своим истребителям патрулировать воздушное пространство Словакии. Такой шаг может ускорить передачу Миг-29 Украине.

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