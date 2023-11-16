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Словакия поддержит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, - посол

Фото: Катарина Матернова, посол ЕС в Украине (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Иван Носальский

Посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова посетила Словакию. Местные чиновники заверили ее, что поддержат начало вступительных переговоров ЕС с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Матерновой.

По словам дипломата, в ходе визита она провела встречи с президентом Зузаной Чапутовой, вице-премьером Петром Кмецом, министром обороны Робертом Калиняком и госсекретарем МИД Мареком Эштоком. Также Матернова пообщалась со словацкими парламентариями. 

"Все они заверили меня, что Словакия будет продолжать поддерживать Украину, как политически, так и финансово. Словакия будет поддерживать инициативы Европейского союза, в том числе открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС", - уточнила посол. 

По итогам визита Матернова отметила, что покидает страну с хорошим чувством. 

Выборы в Словакии

Напомним, в Словакии этой осенью прошли выборы, победу на которых одержала пророссийская партия. Новым премьер-министром стал ее глава - Роберт Фицо. 

После этого представители нового правительства Словакии неоднократно заявляли, что прекращают поставки оружия Украине, но продолжат другую помощь. 

При этом наша страна рассчитывает начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в декабре. Для этого необходим консенсус среди всех стран блока. 

Открыто против начала переговоров выступила пока только Венгрия. Там отмечали, что Украина не может стать членом ЕС до завершения войны с Россией. 

 

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