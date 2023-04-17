RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Словакия получила второй танк Leopard 2 вместо БМП, которые она отправила Украине

Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Словакия получила второй из 15 танков Leopard 2A4, которые обещала ей поставить Германия за передачу Украине 30 боевых машин пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства обороны Словакии Мартина Какащикова.

Ранее Словакия передала Украине 30 гусеничных BVP-1. Передача словацким военнослужащим второго танка Leopard 2A4 прошла в Германии.

"До конца года армия Словакии должна получить 13 оставшихся в Германии танков", - говорится в заявлении.

По словам пресс-секретаря, первый из поставленных танков уже прошел испытания по проверке отдельных тактико-технических параметров в Загорском военно-техническом и испытательном институте.

Ранее сообщалось, что Словакия передаст Украине 30 гусеничных боевых машин пехоты BVP-1, и получит от Германии 15 танков Leopard.

В январе стало известно, что Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, предоставленные им Германией. Речь идет об около 30 единицах техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в Украине