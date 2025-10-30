ua en ru
Словакия может потерять право голоса в Совете ЕС: причина в конституционных изменениях

Нидерланды, Четверг 30 октября 2025 22:12
Словакия может потерять право голоса в Совете ЕС: причина в конституционных изменениях Фото: в ЕС хотят лишить Словакию права голоса из-за конституционных изменений (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Нидерландское правительство изучает возможность инициировать дисциплинарную процедуру против Словакии в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС. Причина заключается в противоречивых конституционных изменениях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VSquare.

Отмечается, что статья 7 - один из самых жестких механизмов воздействия Евросоюза на страны-члены вследствие нарушения базовых принципов. Страну-нарушителя могут ждать санкции, в частности, лишение права голоса в Совете ЕС.

Парламент Нидерландов принял 16 октября резолюцию, в которой депутаты призвали правительство отреагировать на действия Словакии, которая, по их мнению, ограничивает права ЛГБТ+ вопреки европейскому праву.

Издание пишет, что сейчас правительство Нидерландов неофициально выясняет, готовы ли другие европейские страны поддержать инициативу. Гаага надеется, что Европейская комиссия сделает первый шаг и инициирует дело о нарушении перед Судом ЕС.

Парламент Словакии одобрил в сентябре изменения в конституцию, которые закрепляют определение только двух полов - мужского и женского. Кроме того, были изменены правила усыновления.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в инициативах Европейского союза, направленных на военную поддержку Украины.

По его словам, Словакия должна сосредоточиться на защите собственных интересов и экономической стабильности. Фицо отметил, что участие в подобных инициативах противоречит позиции нового правительства, которая ориентирована на внутренние приоритеты.

Кроме того, словацкий премьер назвал "большой ошибкой" решение Евросоюза передать Украине 140 миллиардов евро, полученных от замороженных активов РФ.

