Словакия намерена пересмотреть оборонное соглашение с США

"Мы провели с послом США Раной обстоятельную дискуссию по проблемам безопасности и вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих стран. Встреча показала, что мы уважаем взгляды друг друга и можем без предубеждения выслушать и рассмотреть требования друг друга", - заявил Калиняк.

По его словам, на встрече он заявил, что правительство Словакии ценит хорошие отношения с западными партнерами, но не похоже на "предыдущие подневольные правительства".

"Мы благодарны за конструктивные переговоры и сотрудничество, но только такое, которое приносит взаимную пользу", - отметил он.

По словам министра, словацкая внешняя и оборонная политика терпит неудачу за неудачей.

"К самым большим неудачам, безусловно, относятся неудачно сформулированное соглашение об оборонном сотрудничестве и предосудительное распределение военной техники и боеприпасов, без которых Словакия не может обойтись", - сказал Калиняк.

По его мнению, хорошие отношения с партнерами, членство в международных организациях и вытекающие из этого обязательства важны для такого небольшого государства как Словакия.

Соглашение об оборонном сотрудничестве

Договор между Словакией и США был подписан в начале февраля прошлого года. В соответствии с соглашением Соединенные Штаты смогут на безвозмездной основе использовать несколько словацких военных аэродромов и баз в течение десяти лет с возможностью продления.

Также предусматривается, что США выделят 100 млн долларов на модернизацию словацкой оборонной инфраструктуры.

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