Словакия хочет помочь Украине с экспортом зерна, однако есть нюанс

Об этом рассказал министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Как отметил Биреш, он видит решение вопроса в коридорах солидарности - торговых путях между ЕС и Украиной через автомобильные, железнодорожные и речные пути, которые были расширены из-за войны. В то же время проблема заключается в том, что экспорт будет относительно дорогим.

"Словакия пытается максимально помочь Украине в сфере инфраструктуры, чтобы транспортные условия были как можно проще и зерно попадало туда, где оно больше всего нужно", - добавил Биреш.

Отмечается, что помощь в экспорте также в Брюсселе предложил и литовский коллега Биреша Кестутис Навицкас.

Экспорт зерна и обстрелы

После того как Россия вышла из "зернового соглашения", враг почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, агрессор активно обстреливает Одессу и область. Между тем, Совет безопасности ООН планирует собраться сегодня, чтобы поднять вопрос российских ударов и якобы "преследования" УПЦ МП в Украине.