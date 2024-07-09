Словакия готова принять на лечение пациентов "Охматдета" после обстрела

Словакия хочет принять на лечение часть детей, которые были пациентами "Охматдета". Это, в том числе, касается онкобольных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
По словам украинского премьера, он провел телефонный разговор с его словацким коллегой Робертом Фицо и проинформировал его о вчерашнем ударе россиян, в частности о разрушении “Охматдета”.
"Словакия выразила готовность принять на лечение в сопровождении родителей часть детей, в том числе с онкологическими заболеваниями. Благодарны за эту поддержку. Дал соответствующие поручения министру здравоохранения (Виктору Ляшко - ред.)", - написал Шмыгаль.
Он добавил, что поблагодарил Словакию за участие в саммите мира и последовательную поддержку Украины на пути в Евросоюз.
"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе межправительственных консультаций в апреле этого года. Есть значительный прогресс в этом направлении. Договорились провести третье совместное заседание правительств осенью в Украине", - рассказал Шмыгаль.
Напомним, вчера, 8 июля, россияне атаковали ракетой "Охматдет", в котором находилось более 600 детей-пациентов. Удар вызвал значительные разрушения, поэтому пациентов пришлось эвакуировать.
На этом фоне Германия уже заявила о готовности принять украинских детей, которые лежали в "Охматдете", на лечение.
Более детально о вчерашнем массированном ударе россиян - в материале РБК-Украина.
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