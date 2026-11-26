Словакия не присоединится к новому кредиту ЕС для Украины на 45 миллиардов евро, но и не заблокирует его. Вместо этого страна предлагает другой способ помощи.
Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Свою позицию политик озвучил накануне саммита ЕС, где обсуждается многолетний бюджет блока и финансирования Украины.
Разделение кредита на военную и невоенную части Фицо назвал "трюком Еврокомиссии". По его словам, формально это один заем.
По расчетам премьера, участие в кредите стоило бы Словакии около 11 миллионов евро ежегодно - это были бы проценты по займу.
Фицо хочет, чтобы деньги, которые бы пошли на обслуживание кредита, Словакия направила на двустороннюю помощь Украине.
Он назвал четыре направления: гражданскую технику словацкого производства, дизельное топливо, локомотивы и аварийные поставки электроэнергии.
" То есть никаких денег, только то, в чем они действительно нуждаются. Принципиально - словацкого производства, чтобы это поддерживало нашу промышленность " ,
В то же время, по его словам, у Словакии нет принципиальных возражений против того, чтобы Украина получила около 140 миллиардов евро непосредственно из многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы.
Напомним, ЕС планирует предоставить Украине 45 млрд евро кредита в 2027 году. В то же время Reuters пишет, что четыре страны выступают против участия в финансировании ссуды.
Отметим, что недавно Еврокомиссия представила новый механизм поддержки Украины на 2027 год. Он предусматривает ссуду объемом до 45 млрд евро, а основную сумму долга Киев должен вернуть после выплаты Россией репараций.