Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от ЕС, - Шмыгаль

Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от ЕС. К такой договоренности, помимо других, пришли глава Кабмина Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо по итогам встречи в Ужгороде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кабмина.
"Только что завершили встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Пришли к согласию по ряду вопросов и имеем конкретные договоренности", - рассказал Шмыгаль.
Кроме того, по словам главы украинского правительства, Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран.
"Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в эти непростые времена", - констатировал Шмыгаль.
Кроме того, по итогам встречи премьер-министры подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения между Украиной и Словакией "на основе взаимного доверия и уважения".
В частности, этим заявлением:
24 января в Ужгороде проходила встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе встречи выяснилось, что правительство Украины намерено сформировать с правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам.
В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи. Срок действия программы закончился в конце 2023 года.
Отметим, что по данным Financial Times, Украина все же может не получить 50 млрд евро от стран Евросоюза из-за ряда разногласий внутри ЕС. Детальнее - в материале.
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