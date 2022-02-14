Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО

"Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту", - заявив він.

Разом з тим, у МЗС зазначили, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

"Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу", - додав Ніколенко.

За його словами, загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням.

"При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", - зазначив Ніколенко.

Що сказав Пристайко

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко допустив відмову від НАТО, щоб не було війни з РФ. Це він заявив в ефірі ВВС Radio 5.

На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".

Дипломат уточнив, що "враховуючи ту загрозу, яка є", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.