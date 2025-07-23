RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Славянске отключили транспортный онлайн-сервис из-за угрозы со стороны РФ

Иллюстративное фото: в Славянске больше не будет работать DozoR City (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Славянской общине больше не будет работать приложение для отслеживания троллейбусов. Это связано с российской угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Славянской городской военной администрации.

Как отметили в городской военной администрации, в Славянской общине отключили приложение DozoR City.

Такое решение объяснили опасной ситуацией из-за полномасштабной агрессии России против Украины. 

Россия бьет по гражданским

Напомним, российские оккупанты 13 апреля, в Вербное воскресенье, ударили баллистическими ракетами по центру Сум. Там было большое скопление людей.

Как стало известно позже, ракетный удар оккупантов задел троллейбус. Большое количество пассажиров погибли.

В общем из-за российского удара по Сумам тогда погибли десятки людей. Более ста человек получили ранения.

При этом 17 мая россияне ударили по автобусу под Белопольем Сумской области.

В результате такой варварской атаки погибли девять человек. Еще четверо - получили ранения. Для удара враг использовал дрон типа "Ланцет".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеТролейбус