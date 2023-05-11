В четверг, 11 мая, в Славянске раздался мощный взрыв.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В городе раздался один мощный взрыв. Пока в регионе воздушную тревогу не объявляли.
Официальной информации от представителей власти или военных пока нет.
Славянск находится в почти 25 километрах от линии фронта и периодически обстреливается российскими войсками.
Напомним, что российские войска с утра 11 мая обстреляли Славянск Донецкой области. В результате ракетного удара частный дом полностью разрушен.
Позже стало известно, что получившая ранение жительница Славянска скончалась в больнице.
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