В Славянске прогремели мощные взрывы

В Славянске вечером 12 апреля прогремели два взрыва. В городе и области воздушную тревогу не объявили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Согласно данным, в Славянске слышали звуки около 23:48.
Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.
Напомним, оккупанты вечеро 12 апреля совершили ракетный обстрел города Очаков Николаевской области.
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