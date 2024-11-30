Славянск закрывает школы и отменяет публичные мероприятия: в чем причина

Меры вводятся в связи с обострением ситуации, угрозой жизни и здоровью мирных жителей, а также чтобы не допустить чрезвычайных ситуации на территории Славянской общины.

"Запретить на территории ... осуществление в формате офлайн (непосредственное присутствие участников) образовательной деятельности и деятельности, которая имеет признаки образовательной", - говорится в распоряжении.

Кроме того, закрываются сферы культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта для малолетних и/или несовершеннолетних лиц. Исключение - мероприятия с участием не более двух человек.