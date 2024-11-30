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Славянск закрывает школы и отменяет публичные мероприятия: в чем причина

Фото: в Славянске решили закрыть школы (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

В Славянске Донецкой области закрывают школы и отменяют публичные мероприятия. Учеников переводят на дистанционное обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение начальника городской военной администрации Вадима Ляха.

Меры вводятся в связи с обострением ситуации, угрозой жизни и здоровью мирных жителей, а также чтобы не допустить чрезвычайных ситуации на территории Славянской общины.

"Запретить на территории ... осуществление в формате офлайн (непосредственное присутствие участников) образовательной деятельности и деятельности, которая имеет признаки образовательной", - говорится в распоряжении.

Кроме того, закрываются сферы культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта для малолетних и/или несовершеннолетних лиц. Исключение - мероприятия с участием не более двух человек.

Отметим, Славянск находится в 25 километрах от линии фронта на Донбассе. Славянско-Краматорская городская агломерация - крупнейшая из подконтрольных в Донецкой области. Предполагается, что продвижением в районе Часов Яра и Торецка россияне пытаются выйти на нее с юга, а атаками по Лимано-Купянской оси - с севера.

Время от времени город попадает под вражеские обстрелы. Например, в середине ноября противник обстрелял промышленную зону в Славянске, в результате чего погиб человек.

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