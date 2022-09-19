"Зливала" ворогові дані про переміщення ЗСУ. У Чернігівській області затримано агентку РФ

Фото: СБУ затримала агентку РФ, яка "зливала" дані про переміщення ЗСУ у Чернігівській області (

За даними слідства, 32-річна мешканка регіону після початку повномасштабного вторгнення налагодила зв'язки із російськими окупантами. Вона продовжила співпрацю із ворогом навіть після звільнення території.

Агентка РФ займалася збором даних про розташування сил оборони, місць зберігання озброєння та військової техніки, розміщення блокпостів та рух військових колон.

"Зібрані відомості зловмисниця за грошову винагороду передавала окупантам за допомогою одного з месенджерів", - розповіли у СБУ.

вигляді тримання під вартою.