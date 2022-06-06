Надто міцний Хеннессі й туга за тортурами теорією: мережа радіє і сумує зі збірною України

Колишній керманич збірної України Андрій Шевченко пишається рідною командою, попри поразку в Кардіффі. "Не все в житті визначається результатом!" – золоті слова від володаря "Золотого м'яча-2004".

Телеведучий Євген Зінченко констатував, що цього разу "синьо-жовті" не впоралися з витриманими "пропозиціями" збірної Уельсу. "Хеннессі та Бейл(іс) виявилися дуже міцними для нас", – резюмував він.

Актор і телезірка Андрій Бєдняков подякував національній команді за гідний виступ. А на чемпіонаті світу в Катарі пообіцяв вболівати за збірну Польщі.

Згадав про всі труднощі в процесі підготовки до плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. "В умовах війни, без можливості завершити чемпіонат і повноцінно тренуватися, збірна України видала захоплюючу серію, зупинившись за крок до тріумфу", – нагадав урядовець.

Зате тактичний ґік Михайло Смоловий до оцінки результату підійшов вкрай суворо. На його думку, національна команда потребує сильнішого фахівця у футбольній теорії.

Головний архіваріус вітчизняного футболу Артур Валерко був поблажливіший до Петракова. Та написання історії на наших очах відбулося за участі саме його команди.

Натомість коментатор Віктор Вацко наголосив на виконаній збірної України місії. Упродовж тижня вона була гідним послом великої, мужньої, хороброї країни в світі спорту.

Український репер Freel впевнений, що "синьо-жовті" виклалися на всі 100. А ненавидіти українці мають кого, і це навіть не арбітр Матеу Лаос із його непризначеним пенальті...

Спортивна редакція "Німецької хвилі" зафіксувала єднання українських і валлійських фанатів. Спільних інтересів в обох народів зараз значно більше, ніж різні футбольні симпатії.

Навіть після перемоги над Україною збірна Уельсу продемонструвала гідність. Солідарність із українцями – вища мета всієї Британії за межами спортивних арен.