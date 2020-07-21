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Занадто гаряче: мокра Дорофєєва станцювала в мініатюрному топі (відео)

Вівторок 21 липня 2020 09:45
Занадто гаряче: мокра Дорофєєва станцювала в мініатюрному топі (відео)
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
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Надя Дорофєєва знову підігріла інтерес чоловічої половини аудиторії

Надя Дорофєєва – поки ще солістка групи "Час і Скло". Мабуть, дійсно, "время истекло", і група вирішила записати останню пісню для своїх фанатів. Також зірки погодилися записати до пісні Last Dance кліп. Спеціально для цих зйомок Дорофєєвій довелося намокнути прямо посеред знімального майданчика. Бекстейдж-відео артистка опублікувала у своєму профілі в соціальній мережі Instagram.

Популярна українська співачка приміряла витончений вінтажний образ для зйомок нового й останнього кліпу групи. Надя Дорофєєва вирішила показати шанувальникам одну з локацій, на якій проводилися зйомки.

У підписі до відео артистка назвала зйомки красивими й мокрими. Також вона уточнила, що більше деталей зі зйомок останнього кліпу "Час і Скло" в її DODO VLOG.

У мережі шанувальники виявилися дуже раді новим відео, проте з сумом стали обговорювати швидкий розпад групи:

  • Шикарне закулісся, і ти, Надя, просто вау.
  • Дуууже крутооо.
  • Кайф, обожнюю ваші бекстейджи. Скільки талановитих, яскравих, з гумором людей, молодці. Браво.
  • Ми дочекалися.
  • Шкода, що група розпалася.
  • Занадто гаряче.

    Скріншоти коментарів

    Раніше Надя Дорофєєва в яскраво-червоному купальнику показала імпровізований танець та забави з надувним єдинорогом у дворі свого приватного будинку.

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