Слепой пас лидера "Денвера" обеспечил спокойный данк одноклубнику: момент дня в НБА

Серб еще раз подтвердил незаурядный уровень под занавес второй четверти противостояния с "Нью-Орлеаном". Он получил передачу на входе в "краску" и окруженный защитниками отдал передачу за спину на одинокого Гордона. Он легко положил сверху.

Стараниями Йокича и других "Наггетс" одержали уверенную домашнюю победу (125:113). Обе команды остались в топ-6 Западной конференции НБА. "Денвер" в данный момент третий, а "Пеликанс" замыкают шестерку лучших команд.

Самым результативным в поединке стал тяжелый форвард "Нью-Орлеана" Зайон Уильямсон. Он набрал 30 пунктов, совершил 6 подборов и отдал 5 передач. Йокич ответил трипл-даблом – 27+10+14.

Кто такой Никола Йокич

Уроженец сербского Сомбора, воспитывался в белградском клубе "Мега". Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2013/14 в матчах чемпионата Сербии и Адриатической лиги.

На драфте НБА-2014 выбран "Денвером" под 41-м номером. Дебютировал в составе "Наггетс" в сезоне 2015/16. Дважды Самый ценный игрок НБА (2021, 2022), участник Матча всех звезд (2019, 2020, 2021, 2022, 2023). Завоевал "серебро" Олимпиады в Токио со сборной Сербии. Чемпион НБА-2023 и MVP финальной серии.

Стиль игры Йокича с передачами одной рукой часто сравнивают с ватерполистами. "Сомборский трюк" – назван в честь центрового прыжок с правой ноги перед высоким аркообразным броском.