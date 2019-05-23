Сліпачук: оскарження указу Зеленського не вплине на виборчий процес

Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

У відповідності з чинним законодавством виборчий процес незворотній

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявляє, що оскарження указу президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів не вплине на виборчий процес. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.

"У відповідності з чинним законодавством, немає підстав для того, щоб зупинити підготовку проведення виборів. Виборчий процес незворотній", - йдеться в повідомленні.

Раніше спікер ВР Андрій Парубій анонсував оскарження указу президента Володимира Зеленського про розпуск Ради до Конституційного суду.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної ради під час церемонії інавгурації 20 травня.

Вчора, 22 травня, Рада відмовилася включати до порядку денного законопроекти Зеленського про вибори і публічні закупівлі.

У зв'язку з цим Зеленський заявив, що "народні депутати помиляються і навіть в мажоритарних округах українці оберуть нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі".