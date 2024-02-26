Вслед за Арменией. Зеленский вскоре может посетить Азербайджан, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Азербайджан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".
Источники издания указывают, что визит Зеленского в Армению, скорее всего, состоится 4 марта.
Далее источник добавил, что в этом случае Зеленский также отправится в Азербайджан.
В МИД Армении отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, заявив лишь, что информируют общественность о визитах иностранных лидеров "в свое время".
Новости о возможной поездке Зеленского появились после недавних визитов премьер-министра Никола Пашиняна в Германию и Францию, во время которых он усилил критику России.
Представитель правящей партии "Гражданский договор" Бабкен Тунян заявил, что президент Украины является избранным лидером своей страны, и, как и другие главы государств, он может посещать Армению, если нет особых препятствий.
Другой депутат Гагик Мелконян заявил, что Армению не волнует, как Россия отреагирует или не отреагирует на визит Зеленского.
Ранее другое издание сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Армению. Дата визита окончательно не подтверждена.
Поверенный по делам Украины в Армении Лобач Валерий не опроверг эту информацию журналистам Factor TV.
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