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Вслед за Арменией. Зеленский вскоре может посетить Азербайджан, - СМИ

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Азербайджан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Источники издания указывают, что визит Зеленского в Армению, скорее всего, состоится 4 марта.

Далее источник добавил, что в этом случае Зеленский также отправится в Азербайджан.

Визит в Армению

В МИД Армении отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, заявив лишь, что информируют общественность о визитах иностранных лидеров "в свое время".

Новости о возможной поездке Зеленского появились после недавних визитов премьер-министра Никола Пашиняна в Германию и Францию, во время которых он усилил критику России.

Представитель правящей партии "Гражданский договор" Бабкен Тунян заявил, что президент Украины является избранным лидером своей страны, и, как и другие главы государств, он может посещать Армению, если нет особых препятствий.

Другой депутат Гагик Мелконян заявил, что Армению не волнует, как Россия отреагирует или не отреагирует на визит Зеленского.

Информация о визите Зеленского в Армению

Ранее другое издание сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Армению. Дата визита окончательно не подтверждена.

Поверенный по делам Украины в Армении Лобач Валерий не опроверг эту информацию журналистам Factor TV.

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Владимир ЗеленскийАрменияАзербайджан