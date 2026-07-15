Вслед за светом и топливом: в Крыму возникли серьезные проблемы с питьевой водой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канал "Агентство. Новости".

В Крыму начали собирать воду

На севере временно оккупированного Крыма стартовали экстренные сборы гуманитарной помощи для местных жителей. Как сообщает "Агентство", инициативу запустили пользователи соцсетей, благотворительные фонды, представители бизнеса и волонтеры.

Основной запрос — питьевая вода, поскольку регион испытывает серьезные проблемы с водоснабжением и электроснабжением, которые, как отмечается, возникли после украинских воздушных ударов.

Волонтеры призывают приносить воду

По данным издания, объявления о сборе начали появляться в социальных сетях как минимум с понедельника. Одной из первых инициативу запустила организация "Мы вместе — Севастополь".

В сообщении говорится: "Сейчас там непросто, и людям очень нужна обычная поддержка. Самое важное - питьевая вода. Если можете, приносите её в первую очередь".

Позже к сбору присоединился фонд "Ачыкъ юреклер" ("Открытые сердца"), заявивший: "Для многих семей обычный стакан воды сегодня стал настоящей ценностью". Аналогичные акции организовали частные лица и представители бизнеса.

Вода заканчивается за считанные минуты

Тренер Федерации киокушин Денис Трачук рассказал "Агентству", что уже раздавал воду жителям Джанкоя. По его словам, около тонны воды — примерно 200 пятилитровых бутылок — разобрали всего за 20 минут.

"Я приехал в спальный район, остановился возле супермаркета и открыл машину. Сначала предложил воду нескольким прохожим, а дальше быстро сработало сарафанное радио. Люди подходили и забирали воду для своих семей — обычно по две бутылки, иногда больше", — сообщил он. В следующую поездку волонтер планирует доставить уже полторы тонны воды.

Власти не сообщали о массовой помощи

О нехватке воды и продуктов также рассказала жительница Крыма в опубликованном в соцсетях видео. По ее словам, жители Красноперекопска уже вторую неделю остаются без света и воды.

Как отмечает "Агентство", сообщений местных властей о централизованной выдаче гуманитарной помощи найти не удалось. О поддержке инвалидов и переселенцев сообщил только Российский Красный Крест.

По данным издания, проблемы с водоснабжением на севере Крыма фиксируются с 8 июля, а перебои с электроэнергией продолжаются уже более недели.