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Вслед за светом и топливом: в Крыму возникли серьезные проблемы с питьевой водой

17:36 15.07.2026 Ср
3 мин
Люди публикують в сети объявления с просьбами о помощи
aimg Анастасия Никончук
Вслед за светом и топливом: в Крыму возникли серьезные проблемы с питьевой водой Фото: проблемы с водой (GettyImages)
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На севере оккупированного Крыма местные жители начали экстренный сбор гуманитарной помощи. В первую очередь людей просят приносить питьевую воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канал "Агентство. Новости".

В Крыму начали собирать воду

На севере временно оккупированного Крыма стартовали экстренные сборы гуманитарной помощи для местных жителей. Как сообщает "Агентство", инициативу запустили пользователи соцсетей, благотворительные фонды, представители бизнеса и волонтеры.

Основной запрос — питьевая вода, поскольку регион испытывает серьезные проблемы с водоснабжением и электроснабжением, которые, как отмечается, возникли после украинских воздушных ударов.

Волонтеры призывают приносить воду

По данным издания, объявления о сборе начали появляться в социальных сетях как минимум с понедельника. Одной из первых инициативу запустила организация "Мы вместе — Севастополь".

В сообщении говорится: "Сейчас там непросто, и людям очень нужна обычная поддержка. Самое важное - питьевая вода. Если можете, приносите её в первую очередь".

Позже к сбору присоединился фонд "Ачыкъ юреклер" ("Открытые сердца"), заявивший: "Для многих семей обычный стакан воды сегодня стал настоящей ценностью". Аналогичные акции организовали частные лица и представители бизнеса.

Вода заканчивается за считанные минуты

Тренер Федерации киокушин Денис Трачук рассказал "Агентству", что уже раздавал воду жителям Джанкоя. По его словам, около тонны воды — примерно 200 пятилитровых бутылок — разобрали всего за 20 минут.

"Я приехал в спальный район, остановился возле супермаркета и открыл машину. Сначала предложил воду нескольким прохожим, а дальше быстро сработало сарафанное радио. Люди подходили и забирали воду для своих семей — обычно по две бутылки, иногда больше", — сообщил он. В следующую поездку волонтер планирует доставить уже полторы тонны воды.

Власти не сообщали о массовой помощи

О нехватке воды и продуктов также рассказала жительница Крыма в опубликованном в соцсетях видео. По ее словам, жители Красноперекопска уже вторую неделю остаются без света и воды.

Как отмечает "Агентство", сообщений местных властей о централизованной выдаче гуманитарной помощи найти не удалось. О поддержке инвалидов и переселенцев сообщил только Российский Красный Крест.

По данным издания, проблемы с водоснабжением на севере Крыма фиксируются с 8 июля, а перебои с электроэнергией продолжаются уже более недели.

Напоминаем, что в ночь на 14 июля подразделения Deep Strike Сил специальных операций Украины совместно с подпольем Движения сопротивления ССО нанесли удар беспилотниками по Балаклавской теплоэлектростанции в оккупированном Севастополе. По предварительным данным, в результате атаки был поврежден машинный зал вместе с системой охлаждения одной из газовых турбин Siemens SGT5-2000E.

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