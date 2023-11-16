ua en ru
Чт, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вслед за Эстонией. В Норвегии также допустили закрытие пограничного перехода с РФ

Норвегия, Четверг 16 ноября 2023 20:33
UA EN RU
Вслед за Эстонией. В Норвегии также допустили закрытие пограничного перехода с РФ Архивное фото: В Норвегии также допущено закрытие пограничного перехода из РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвегия может последовать решению правительства Финляндии и также закрыть свой пограничный пункт с РФ.

Об этом заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

По ее словам, на текущий момент не фиксируется увеличение количества пересечений границы из России через Стурског, как это наблюдалось в Финляндии.

"Трафик очень низкий и был низким всю осень", - сказала Мель.

При этом она добавила, что Норвегия внимательно следит за ситуацией.

"И, возможно, в случае необходимости нам будет целесообразно закрыть границу в кратчайшие сроки", - сказала министр юстиции.

РФ направила мигрантов к границам Финляндии и Эстонии

В последнее время Финляндия начала блокировать въезд с территории РФ из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде из-за пунктов пропуска на границе с РФ.

Сегодня Финляндия официально решила закрыть границу с Россией. Пункты пропуска закроют в ночь с пятницы на субботу, 18 ноября.

Также руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар сказал, что правительство Эстонии знало о планах Финляндии закрыть сразу четыре пограничных перехода на границе с Россией. Таллин тоже может принять подобные решения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эстония Норвегия Финляндия
NEWS
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
DAILY
"Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени