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Следил за ударами по Украине? Путин лично "проведал" Шойгу

Фото: президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 декабря, лично побывал в объединенном штабе, откуда происходит контроль за так называемой "спецоперацией" в Украине и откуда, по всей видимости давалось "добро" на массированный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны РФ в субботу, 17 декабря.

Как отмечают в Минобороны РФ, Путин работал в объединенном штабе в течение всего дня.

В частности, он ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе так называемой "спецоперации", а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

Как сообщалось, во время массированной атаки по Украине в пятницу, 16 декабря, российские оккупанты снова ударили по энергетике Украины. Происходят аварийные отключения света.

Напомним, российские военные выпустили по территории Украины более 60 ракет во время очередного массированного обстрела в пятницу, 16 декабря. В частности, РФ выпустила более 40 ракет по Киеву, 37 из них сбили силы ПВО. При этом в столице есть пострадавший.

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Владимир ПутинСергей Шойгу