Следим за машиной: как дистанционно отслеживать местонахождение авто

Знать, где находится в определенный момент собственный автомобиль, гражданину бывает нужно в первую очередь с точки зрения безопасности: не украли ли машину, пока хозяин где-то на расстоянии? Не пользуется ли ею кто-то в отсутствие законного владельца? Полезно также проконтролировать, что происходит с машиной, когда ее оставили на СТО или, например, на автомойке. Удаленный мониторинг перемещений удобен еще и тем, что в большинстве вариантов он имеет функцию записи треков, то есть маршруты автомобиля можно записывать, чтобы их потом посмотреть.

Сигнализация (охранная система)

Отдельные модели охранных систем имеют функцию удаленного контроля машины с помощью GPS-модуля, который либо входит в комплект "сигналки", либо докупается отдельно. Следить за машиной можно либо через фирменное приложение в собственном девайсе, либо на сайте компании-производителя сигнализации. И то и другое обычно бесплатно, но сама такая охранная система стоит дорого, порядка 400 – 1000 долларов. Дополнительный плюс этого варианта в том, что часто такие системы позволяют владельцу дистанционно остановить машину, если GPS-модуль покажет ее несанкционированное перемещение.

GPS-трекер (маячок)

Отдельное устройство для точного отслеживания объектов в онлайн режиме – вероятно, самый дешевый вариант знать о местоположении своего авто. Хотя в продаже есть модели с массой дополнительных функций, превращающих трекер в охранную систему. Миниатюрный гаджет располагается в потаенном месте в машине и через сеть мобильной связи докладывает владельцу о своей локации.

Наиболее совершенные модели имеют несколько резервных каналов позиционирования, например, помимо привычного GPS (созвездия специальных спутников) используют A-GPS (сеть интернет) и LBS (башни сотовой связи) – на тот случай, если злоумышленник поставит украденную машину в место. , где нет связи со спутниками GPS Отслеживать автомобиль можно через сообщения SMS, на специальном сайте, или с помощью мобильного приложения (оба варианта бесплатны).

Зона контроля ограничена только GSM-покрытием, потому что трекер работает через SIM-карту, в том числе и в роуминге за границей. Когда машина въезжает на территорию со слабым сигналом сети, трекер записывает маршрут в собственную память, а с появлением связи перекачивает данные на сервер, где его может увидеть владелец. Такие GPS-трекеры обычно требуют небольшой ежемесячной абонплатни.

Штатный мониторинг

В некоторых автомобилях с завода установлена система, позволяющая дистанционно управлять определенными функциями и осуществлять мониторинг местоположения машины. От официального владельца требуется скачать бесплатное приложение к своему мобильному гаджету.

Apple-поиск Airtag

Владельцы смартфонов и планшетов на программной платформе iOS могут использовать особую систему от Apple. Так называемый смарт-брелок AirTag на карте показывает владельцу, где сейчас находится объект, в котором данный брелок оставлен. Особенность в том, что вместо спутниковой сети GPS эта метка использует другие гаджеты Apple, которые вместе с владельцами случайно оказываются рядом. Спрятанный в машине брелок AirTag автоматически "видит" их и через Bluetooth передает сообщение "Я здесь!", а дальше уже владелец брелка получает сообщение с координатами.

Кратко

Функционал поиска машины из-за ее привязки к сетям GPS и GSM действительно очень удобен и эффективен. Но если вы собираетесь использовать такую опцию в качестве защиты от угона авто, имейте в виду, что профессиональные злоумышленники хорошо знают о GPS и других подобных системах позиционирования. И соответственно имеют средства противодействия им. Плюс еще один момент: учитывайте, что в зоне боевых действий указанные глобальные системы спутникового позиционирования могут давать ложные координаты.