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Следственный комитет РФ расследует значительные потери 155-й бригады, - Генштаб

Фото: следственный комитет РФ расследует значительные потери 155-й бригады (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Расследовать значительные потери личного состава подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты оккупантов поручили Следственному комитету РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Для следственных мероприятий в Донецк направлена группа представителей следственного комитета России.

Ранее военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на действия командования, допустившего большие потери.

Как сообщалось, военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами из-за того, что под селом Павловка в Донецкой области понесли большие потери.

Позже в ВСУ подтвердили колоссальные потери российской армии под Павловкой Донецкой области. Туда к оккупантам уже едут офицеры, чтобы подавить бунт недовольных.

Тем временем в Институте изучения войны (ISW) назвали положение российских войск в Павловке "достаточно ужасным". Опираясь на информацию о больших потерях армии РФ.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о колоссальных потерях оккупантов в районе Павловки и посоветовал россиянам спастись не жалобами, а жестким протестом.

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