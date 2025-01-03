Следователи отправились в Сеул для задержания президента Южной Кореи, - СМИ

Следователи Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников было замечены с коробками, которые грузили в автомобили, прежде чем покинуть свое здание в Квачхон рано утром. Телевизионные каналы позже показали кадры, как некоторые из этих машин ездили между полицейскими автобусами, которые плотного заполнили и забаррикадировали улицы возле дома Юна.

Отметим, что суд Сеула выдал ордер на задержание Юна после того, как он уклонился от многочисленных повесток на допрос и заблокировал обыски в своем офисе в Сеуле. Это в свою очередь помешало расследованию того, было ли кратковременного объявление военного положения в стране 3 декабря равнозначно мятежу.

На данный момент известно, что у резиденции Юна собрались тысячи полицейских, а именно около 2800. Сообщений о столкновениях с протестующими не поступало, хотя Reuters утверждает иное.

Пока неясно, как именно полиция будет проводить арест и попытается ли Служба безопасности президента, которая заблокировала доступ следователей с ордером на обыск в офис и официальную резиденцию Юна, помешать этому.

Если отстраненный от обязанностей президент Южной Кореи будет задержан, то у антикоррупционного ведомства будет 48 часов, чтобы провести расследование, либо запросить ордер на официальный арест, либо же освободить его.