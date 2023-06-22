"След ФСБ". В ГПСУ объяснили постоянные "приглашения" белорусов на борщ и водку

Попытки белорусов "подружиться" с украинскими пограничниками является ничем иным, как ИПСО, за которой прослеживается "след ФСБ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

"За последнее время мы наблюдаем, что Беларусь более активно начала проводить демонстрацию аудиозаписей. То с борщом, то с салом, а последнее - водка", - напомнил он.

По мнению Демченко, такая активность фиксируется после того, как было сменено руководство пограничного ведомства Беларуси.

"Ее возглавил новый руководитель. В этом лице прослеживается такой "след ФСБ", обучение в Пограничной академии ФСБ России. Видимо, он таким образом хочет продемонстрировать свои умения ИПСО, но кроме смеха и нелепых попыток влиять на Украину это больше ничего не вызывает", - добавил глава ГПСУ.

При этом он добавил, что украинские пограничники также в свою очередь ответили на вбросы, которые делала Беларусь.

"Надеемся, что они нас услышали и не будут пытаться в дальнейшем нагнетать ситуацию. Ничего это им не даст", - констатировал он.

ИПСО Беларуси

30 мая глава белорусского режима Александр Лукашенко уволил руководителя пограничной службы Анатолия Лаппо. Поводом для этого стало видео, снятое дроном ГПСУ, где белорусские коллеги вручную буксуют служебный транспорт.

После этого белорусские пограничники предприняли уже несколько попыток якобы "подружиться" с украинцами.

Для этого уже на следующий день, 31 мая, белорусы в районе реки Желонь в Гомельской области Беларуси включили аудиозапись о якобы "схожести" борщей. Но украинские пограничники отрицали идентичность национального блюда Украины с белорусским и назвали их борщ "союзной похлебкой", чем намекнули на помощь Минска Кремлю в войне в Украине.

А буквально 20 июня, белорусы заявили, что якобы водка очень важна для украинцев и является "очень действенным средством для снятия стресса".