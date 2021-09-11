Сльозогінний газ і сутички: у Франції чергові протести проти "паспортів здоров'я"

Так, за даними Міністерства внутрішніх справ Франції, на вулиці країни вийшли 121 тисяча осіб, з яких 19 тисяч - у Парижі.

Зазначено, що ситуація стала напруженою після обіду на Гран-бульвар, поблизу авеню Ваграм та вулиці Ріволі, там сталися сутички, внаслідок яких поліція застосовувала сльозогінний газ.

Крім цього, в Парижі було заарештовано 70 осіб (з 207 акцій, що пройшли по всій території).

Відомо, що деякі мітингувальники застосовували петарди. Деякі групи несли нормандські і роялістські прапори, так і, навпаки, прапори крайніх лівих, на яких були написи "Ні санітарному пропуску та зобов'язанням вакцинації".