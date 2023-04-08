Слэм-данк звезды "Хьюстона" после сольного прохода: момент дня в НБА

"Второй номер" хьюстонцев запомнился моментом под занавес финальной четверти противостояния с "Шарлоттом". Грин оказался с мячом в центре площадки и в одиночку пошел атаковать корзину "Хорнетс". По пути к щиту он обошел всю команду хозяев и вонзил сверху.

Стараниями Грина и компании "Рокетс" одержали победу (112:109). На турнирном положении команд, однако, этот результат не отразился. И "Хьюстон", и "Шарлотт" среди аутсайдеров на Востоке и Западе соответственно и завершат сезоном после регулярного чемпионата.

Сам Грин стал самым результативным в матче. На паркете он провел около 39 минут. За это время защитник успел набрать 26 очков, сделал 3 подбора и отдал 6 передач.

Кто такой Джейлен Грин

Уроженец Калифорнии, вместо выступлений на студенческом уровне выбрал Лигу развития НБА. На драфте ассоциации-2021 "Хьюстон" забрал американца под вторым номером.

На профессиональном уровне проводит второй сезон. Попал в Команду новичков по итогам дебютной кампании. Средние цифры нынешнего сезона – 22,4 очка, 3.8 подбора, 3.7 передач, 0.8 перехватов за 34,5 минут в игре.

По линии матери имеет филиппинские корни. Отчим Грина играл с чемпионом НБА-2011 Дешоном Стивенсоном в старшей школе во Фресно.