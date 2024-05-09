Слэм-данк центрового "Индианы" одной правой после "слепой" передачи: момент дня в НБА

Опытный американец запомнился эпизодом во второй четверти противостояния с "Нью-Йорком". На входе в "краску" он получил скрытый пас Халибертона и из-под Макбрайда эффектно вонзил сверху.

Стараний Тернера не хватило для всеобщего успеха "Индианы". "Никс" одержали вторую победу подряд и закрепили преимущество в серии (2:0). Следующие два поединка команды сыграют в Индианаполисе.

Самым результативным на паркете был упомянутый защитник "Пэйсерс" Тайриз Халибертон. Он набрал 34 очка, сделал 6 подборов и отдал 9 передач. Тем временем Тернер оформил 6 пунктов и 7 подборов.

Кто такой Майлз Тернер

Уроженец Техаса, на студенческом уровне выступал за местных "Лонгхорнс". Выбран "Индианой" под 11-м номером драфта НБА-2015.

Проводит девятый сезон подряд в составе "Пэйсерс". Дважды завершал регулярный чемпионат лидером по блок-шотам (2019, 2021). В марте стал рекордсменом в истории "Индианы" по этому показателю. В составе сборной США U-18 выиграл Кубок Америки-2014.

В свободное время Тернер любит складывать Lego и занимается йогой. В январе прошлого года подписал новый 2-летний контракт с "Пэйсерс" на 60 млн долларов. Также может закрыть позицию тяжелого форвард.