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Форвард "Далласа" безумным путбэком не спас от неудачи в Оклахоме: момент дня в НБА

Оклахома-Сити, Среда 08 мая 2024 13:00
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Форвард "Далласа" безумным путбэком не спас от неудачи в Оклахоме: момент дня в НБА Фото: Для Деррика Джонса зрелищные данки – обычное дело (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный форвард "Даллас Маверикс" Деррик Джонс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил моментом в конце второй четверти противостояния с "Оклахомой". Он молниеносно среагировал на неудачный бросок Хардуэя и в ярком полете вонзил в корзину сверху.

Стараний Джонса не хватило для всеобщего успеха "Маверикс". Домашнюю победу отпраздновали "Тандер" (117:95). "Оклахома-Сити" повела в счете в серии второго раунда плей-офф (1:0).

Самым результативным в поединке стал защитник "Тандер" Шей Гилджес-Александер. Он остановился в двух шагах от трипл-дабла – 29 очков, 9 подборов и 9 передач. Тем временем Джонс добавил всего 7 пунктов в копилку "Далласа".

Кто такой Деррик Джонс

Уроженец Честера (штат Пенсильвания), на студенческом уровне выступал за Университет Невады в Лас-Вегасе. Не была выбрана ни одна из команд на драфте НБА-2016.

Был в тренировочных лагерях Сакраменто и Финикса. Дебютировал на уровне ассоциации в составе "Санз" в сезоне 2016/17. В следующем сезоне оказался в рядах "Майами", где провел 2,5 года. Позже защищал цвета "Портленда" и "Чикаго".

В августе в прошлом году подписал контракт с "Далласом". Перед этим отклонил предложение "Буллз" на 3,36 млн. долларов. Сделал предложение своей девушке во время вояжа Чикаго в Париж в 2023 году.

К слову, накануне форвард "Индианы" Топпин возглавил подборку моментов со слэм-данком против "Никс".

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