Слэм-данк после перевода мяча под ногой оформил форвард "Индианы": момент дня в НБА

Американец запомнился эпизодом во второй четверти противостояния с "Финиксом". В отрыве "Пэйсерс" он эффектно пронес мяч под ногой и уложил сверху на два пункта.

В конце концов "Индиана" одержала непростую победу над "Санз" (133:131). "Пэйсерс" закрепились на 6-й строчке Восточной конференции НБА. "Финикс" остался на 7-й позиции на Западе.

Самым результативным в поединке стал защитник "Санз" Девин Букер. Он набрал 62 очка, сделал 5 подборов и отдал 4 передачи. В то же время Топпин ответил дабл-даблом – 23 пункта, 11 подборов, 3 ассиста.

Кто такой Оби Топпин

Уроженец Бруклина, на студенческом уровне выступал за "Дайтон Флайерс". Выбран "Нью-Йорком" под восьмым номером драфта НБА-2020.

Отыграл в составе "Никс" три сезона. В июле прошлого года был обменян в "Индиану". Победитель Слэм-данк контеста-2022, Национальный игрок года в студенческом спорте (2020), обладатель Приза Карла Мэлоуна-2020 как лучший тяжелый форвард на уровне колледжей.

По линии матери имеет итальянско-еврейское происхождение, а отец-стритболист происходит из Барбадоса. Ревностный христианин, сделал татуировки креста на правом плече.