Слэм-данк форварда "Денвера" на подборе: момент дня в НБА

В противостоянии с "Майами" американец несколько раз оказался в центре внимания. Но больше всего форвард запомнился моментом во второй четверти. Он исполнил классный силовой данк двумя руками после неудачной попытки Брауна на два очка.

Стараниями Портера-младшего и других "Наггэтс" одержали домашнюю победу (104:93). Денверцы теперь минимально повели в финальной серии НБА к четырем победам. Следующий поединок сыграют в Колорадо в ночь на понедельник.

Сам Портер-младший провел в игре 43 минуты. В отведенное время он успел оформить дабл-дабл. Форвард набрал 14 очков, сделал 13 подборов и отдал 1 ассист.

Кто такой Майкл Портер-младший

Уроженец Миссури, на студенческом уровне выступал за местных "Тайгерс". Выбран "Денвером" под 14-м номером драфта НБА-2018.

Проводит четвертый сезон подряд под эгидой ассоциации. В сентябре 2021-го подписал 5-летний контракт с "Наггетс" на 172 млн долларов. Если Портер-младший попадет в составы на Матч всех звезд, то выплаты увеличатся еще на 25 миллионов.

Форвард рос вегетарианцем, а потом стал веганом-сыроедом. Однако после 2020 года отказался от этих взглядов на еду. В 2017 году встречался с моделью и актрисой Мэдисон Петтис.