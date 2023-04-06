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Слэм-данк форварда "Атланты" в атаке вторым темпом: момент дня в НБА

Фото: Джон Коллинз (крайний справа) приложился к победе над "Уизардс" (facebook.com/atlhawks)
Автор: Антон Федорцив

На первую ступеньку подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации попал тяжелый форвард "Атланты Хокс" Джон Коллинз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился моментом в третьей четверти поединка с "Вашингтоном". Он подхватил мяч после прерванной передачи Мюррея и очутился под щитом гостей. Там Коллинз ушел от Дэвиса и исполнил данк под углом.

В конце концов "Атланта" уверенно одолела "Уизардс" (134:116). "Гокс" закрепились на 8-й строчке Восточной конференции НБА. "Вашингтон" здесь только на 12-й позиции.

Сам Коллинз провел на паркете 25 с хвостиком минут. За отведенное время он успел набрать 23 очка и сделал 3 подбора. Самым результативным в матче стал центровой "Уизардс" Гэффорд с дабл-даблом (25 пунктов, 10 подборов).

Кто такой Джон Коллинз

Уроженец штата Юта, на студенческом уровне выступал за Университет Уэйк-Форест. На драфте НБА-2017 выбран "Атлантой" под 19-м номером.

В составе "Хокс" проводит шестой сезон подряд. Осенью 2021-го подписал 5-летний контракт с джорджийцами на 125 млн долларов. Средние цифры в нынешнем сезоне – 13 очков, 6.5 подборов, 1.2 передача, 0.6 перехватов за 30 минут в игре.

Коллинз родился в семье военных, жил на Виргинских островах, Гуаме, а также в Турции. Активно интересуется футболом, болеет за лондонский "Челси".

К слову, накануне плеймейкер "Мемфиса" Морант возглавил хит-парад моментов с данком против "Портленда".

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