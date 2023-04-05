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Скандальная звезда "Мемфиса" оформил силовой данк: момент дня в НБА

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Мемфис, Среда 05 апреля 2023 11:17
Скандальная звезда "Мемфиса" оформил силовой данк: момент дня в НБА Фото: Слэм-данк Джа Моранта сквозь частокол рук (twitter.com/memgrizz)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил плеймейкер "Мемфис Гриззлис" Джа Морант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Защитник покорил эпизодом в середине стартовой четверти. Морант получил мяч перед линией штрафных бросков и пошел в атаку на корзину "Портленда". Там он одолел сопротивление Шарпа с Юбенксом и роскошно вонзил мяч сверху.

Стараниями разыгрывающего и других "Гриззлис" одержали уверенную домашнюю победу (119:109). "Мемфис" сохранил шансы на итоговую первую позицию в Западной конференции НБА. "Денвер" с процентом побед 65,8% и "Мемфис" (63,3%) сыграют еще по три матча регулярки. "Портленд" – за пределами зоны плей-офф.

Сам Морант провел в игре 35 минут. За отведенное время он успел набрать 23 очка, сделал 6 подборов и отдал 9 передач. Самым результативным в поединке стал его одноклубник Десмонд Бэйн (30 пунктов).

Кто такой Джа Морант

Уроженец Южной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Мюррей Стейт Рейсерс". Выбран "Мемфисом" под вторым номером драфта НБА-2019.

Проводит четвертый сезон под эгидой ассоциации. В дебютный год получил приз Новичку сезона, а в прошлом году – награду Самому прогрессирующему игроку НБА. Дважды выступал в плей-офф, двукратный участник Матча всех звезд (2022, 2023).

В начале марта вышел в прямой эфир в Instagram и во время посещения ночного клуба позировал с оружием. Был оштрафован и дисквалифицирован, а из-за ряда скандалов оказался в клинике для борьбы со стрессом.

Тем временем украинец Михайлюк отыграл очередной матч в составе "Шарлотта". Универсал набрал 17 очков, но не сумел спасти "Хорнетс" от поражения на домашней арене. Обидчиком команды из Южной Каролины стал "Торонто".

К слову, ранее форвард "Бруклина" Бриджес стал игроком недели в Восточной конференции НБА.

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