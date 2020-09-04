Сліди "Новічка" знайшли в організмі та на речах Навального, - Spiegel

Сліди бойової речовини "Новічок" знайшли не тільки в організмі отруєного Олексія Навального (російський опозиціонер), але й на його речах, зокрема, у пляшці з водою. Однак немає підтверджень тому, що отрута потрапила до організма Навального саме з цією водою.

Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на джерела.

Видання пише, що канцлер Німеччини Ангела Меркель після того, як підтвердилося отруєння Навального, зібрала лише шість міністрів, щоб не притягувати велику увагу скликанням повного кабінету безпеки. На зустрічі представник Мюнхенського інституту фармакології та токсикології Бундесверу заявив, що знайдена отрута відноситься до групи нервнопаралитических агентів "Новічок".

"Сліди були виявлені не тільки в зразках крові, сечі і шкіри Навального, але і на пляшці, яку він брав з собою в поїздку... Імовірно, Навальний випив із пляшки, коли вже був отруєний, і залишив на ній сліди отрути", - пише Spiegel.

Нагадаємо, сьогодні НАТО у зв'язку з отруєнням Навального вимагало від Росії розкрити програму виробництва бойового речовини "Новічок.

Крім того, свою позицію з приводу цього інциденту позначила і Україна.

20 серпня 2020 року Навальний вилетів з Томська до Москви, на борту йому стало зле, і літак екстрено посадили в Омську. У лікарні він впав у кому. Його представники заявляли, що в день вильоту він нічого не їв, а тільки випив чай в аеропорту Томська. Після переведення до клініки "Шаріте" в Берліні німецькі токсикологи визначили, що його отруїли "Новічком".