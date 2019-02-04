До наступного парламенту можуть пройти шість політичних сил

За дев'ять місяців до вибрів лідирують Батьківщина, Слуга народу, БПП, За життя, Громадянська позиція і Радикальна партія

В случае досрочных парламентских выборов преодолеть 5%-ный барьер и пройти в Верховную раду имеют шансы шесть политических сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на большой опрос четырех исследовательских центров, проведенный в конце января 2019 года.

Согласно опросу, в тройку лидеров входят партия "Батькивщина", которую готовы поддержать 21,2% опрошенных, которые уже определились с выбором и намерены голосовать, партия "Слуга народа" - 19,0%, "Блок Петра Порошенко Солидарность" - 13,0%.

Далее идут партии "Оппозиционная платформа "За життя" - 10,5%, "Гражданская позиция" - 8,6% и "Радикальная партия" - 6,5%.

Также определенные шансы на преодоление избирательного барьера, имеет партия "Самопомич" (3,8%).

Совместный опрос провели Центр "Социальный мониторинг", Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко, компания "Инфо Сапиенс" и Социологическая группа "Рейтинг" 19 - 30 января 2019 года среди 10 000 респондентов во всех областях Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки: не более 1,0%.

Напомним, очередные парламентские выборы должны пройти в октябре 2019 года. Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомич" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" - 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 7,44%, "Батькивщина" - 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-й барьер.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса четырех исследовательских центров, тройку лидеров в рейтинге кандидатов в президенты возглавляют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.