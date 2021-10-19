Наступний етап деолігархізації - покарання винуватців "банкопаду" 2014 року, - експерт

Після санкцій проти Віктора Медведчука, на черзі РНБО - діяльність Костянтина Жеваго, Миколи Лагуна та екс-власників банку "Надра", братів Сегалів через так званий "банкопад" 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост політичного експерта Петра Охотіна в Facebook.
За його словами, основне обвинувачення до усіх згаданих олігархів - вони займалися тіньовим банкінгом.
"Деолігархізація в Україні є системним процесом. Глянемо на хронологію та побачимо, що усе йде за принципом: від тих, хто гостро загрожує країні - до тих, хто привів до складної ситуації", - коментує Охотін.
Експерт також згадав, що в 2016 році компанія KPMG провела аудит, згідно з яким, саме брати Сегалі названі головними винуватцями банкрутства "Надра", бо вивели з банку близько 22 млрд грн, або майже 3 млрд грн. В 2009 році Сегалів було оголошено в розшук, але в 2014 брати якимось дивом повернулись до України.
Також Охотін процитував Валерію Гонтареву, яка стверджувала, що банк "Фінанси та кредит", штучно підтримувався коштом 6,4 млрд грн державних грошей ще у 2009-2010 роках. Сума рефінансування втричі перевищувала капітал банку, який складав лише 2 млрд. Кредитний портфель банку "Фінанси та кредит", - 29 млрд грн, з котрих 22 млрд, тобто 76%, це кредити компаній Жеваго.
"Про те, що РНБОУ вивчає історію "банкопадів" 2014 озвучувалося з початку вересня. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Основна підозра до усіх згаданих ймовірних олігархів - те, що вони займалися тіньовим банкінгом. Юридично схеми були розпрацьовані дуже вміло. Самому цікаво як РНБОУ розрубає цей Гордіїв вузол", - говорить Охотін.
Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада підтримала законопроект про олігархів.
24 вересня стало відомо, що законопроект був проголосований з правовою колізією. Одночасно були підтримані взаємовиключні правки щодо органу, який отримає повноваження призначати олігархів.
Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту.
Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.
Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.
11 жовтня нардеп Ярослав Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.