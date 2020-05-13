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На наступному пленарному тижні Рада може розглянути закон "Про медіа"

Новини » Політика     13.05.2020 - 17:33
На наступному пленарному тижні Рада може розглянути закон "Про медіа"
Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)

Комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики буде пропонувати розглянути закон "Про медіа" на наступному тижні

На наступному пленарному тижні Верховна рада України може розглянути закон "Про медіа". Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики буде пропонувати розглянути закон "Про медіа" на наступному тижні.

"Ще не бачила порядку денного, але думаю, що це якраз буде сформовано з подань комітетів, з тих питань, які давно чекають розгляду і не були напряму пов’язані з коронавірусом. Досить багато таких законопроектів. Думаю, що в принципі наш комітет буде пропонувати, щоб ми розглянули на наступному тижні і відправили на повторне перше читання закон про медіа", - заявила Кравчук.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики наголошував на необхідності доопрацювання закону "Про медіа".

При цьому комітет з питань свободи слова рекомендував Верховній раді України прийняти за основу законопроект №2693 "Про медіа".

Теги Новини України медиаВерховна Рада
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