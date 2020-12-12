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З наступного тижня підприємці можуть подавати заявки на компенсацію, - ОП

Київ, Субота 12 грудня 2020 01:23
З наступного тижня підприємці можуть подавати заявки на компенсацію, - ОП
Фото: Юлія Ковалів (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Кабінет міністрів України прийняв низку рішень, які дозволять підприємцям подати заявки та отримати державну допомогу ще до введення посиленого карантину. Це можна зробити з наступного тижня.

Про це сказала заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі телеканалу "Україна 24", йдеться на сайті глави держави.

Заявки будуть подаватися в електронній формі.

Вона нагадала, що претендувати на компенсації можуть фізичні особи - підприємці, які не менше трьох місяців платили єдиний соціальний внесок. Чи наймані працівники, за яких ЄСВ платить роботодавець, і чия діяльність за посилених карантинних обмежень буде зупинена.

Зазначається, що допомога роботодавцям спрямована на те, щоб вони змогли зберегти штат і швидко відновити повноцінну роботу.

За словами Ковалів, держава прагне частково компенсувати підприємцям втрати, які вони змушені будуть понести через введення урядом обмежень в роботі.

Зокрема, на цей період скасовується плата за оренду приміщень комунального і державного майна. Також передбачені компенсації середньомісячного єдиного соціального внеску, а ФОПи першої групи на шість місяців звільнили від сплати єдиного податку та ЄСВ.

Заступник голови ОП зазначила, що сьогодні весь пакет програм державної підтримки бізнесу та громадян під час локдауна складає близько 12 млрд гривень.

Нагадаємо, у Мінцифри уточнили, що український бізнес і наймані працівники зможуть отримати обіцяні 8000 гривень через додаток "Дія"з 14 по 21 грудня.

Як писало РБК-Україна, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що виплати бізнесу планується провести до кінця 2020 року.

Так, відповідні закони, які передбачають надання цих коштів, уже набрали чинності.

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