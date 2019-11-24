Наступного тижня в Україну прийде невелике потепління

Погода в Україні наступного тижня покращиться, очікується невелике потепління, однак можливі опади. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

25 листопада

У понеділок синоптики прогнозують невелике потепління на всій території України. На заході термометри коливатимуться від +2 до +6 градусів, у Закарпатській області температура зросте до +8...+10 градусів. На решті території вдень від 0 до +3. Вночі ще утримаються морози: у східних, північних та центральних областях від -3 до -7, на заході та півдні від +1 до -2.

26 листопада

У віторок нічна температура повітря продовжить зростати. У західних та південних областях вночі прогнозуються від -2 до +2. У центральних, північних та східних областях термометри не опустяться нижче -2...-4 градусів. Вдень середня температура по країні коливатиметься від 0 до +6, лише на Закарпатті до +10.

27 листопада

У середу східні та південні області накриють дощі, на решті території буде сухо, але хмарно. Вдень середня температура по Україні коливатиметься від +2 до +7, у Закарпатській області до +9 градусів. Вночі невеликі морози збережуться лишк у центральних, східних та північних областях, там термометри покажуть від -3 до 0.

28 листопада

У четвер опади відступлять з південних областей, але охоплять решту території. Попри дощі, температура повітря коливатиметься від +3 до +8, на півдні та Закарпатті вдень від +8 до +10 градусів. Вночі невеликі морози будуть лише місцями в центральних та північних областях, там прогнозуються до -3 градусів. У решті регіонів вночі від +2 до +4.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі прогнозували, що сьогодні в Україні очікується до +12 градусів тепла. Потепління прогнозують у Закарпатській області. На сході сьогодні вночі можливі заморозки до -14 градусів.