Наступного тижня в Україні суттєво похолодає

Погода в Україні наступного тижня погіршиться, місцями очікують дощі та нічне похолодання до -8 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

18 листопада

Тиждень в Україні розпочнеться з хмарної та сухої погоди. Вдень температура повітря вдень коливатиметься від +7 до +13 градусів. На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +14...+16. Вночі у північних та центральних областях від 0 до +2, на заході та півдні від +2 до +6, у східних областях можливе похолодання до -1

19 листопада

У вівторок погодна ситуація залишиться незмінною. Температура повітря у північних та східних областях вдень триматиметься в межах +4...+6. У центральних та південних вдень від +7 до +12. На заході термометри покажуть від +10 до +16. Вночі у північних та центральних областях від 0 до +2, а півдні та заході від +2 до +7. У східних областях знову похолодає до -1.

20 листопада

У середу погода у західних областях погіршиться, очікуються невеликі опади. Попри дощі, температура повітря на заході триматиметься в межах +9...+14. На решті території сухо. У східних, центральних та північних областях вдень від +2 до +6. На півдні вдень від +7 до +10. Вночі на сході знову очікується до -1, на півночі температура триматиметься в межах 0...+2, у центральних та південних - від +2 до +6. На заході вночі від +4 до +6.

21 листопада

У четвер опади збережуться на заході, температура вдень там коливатиметься від +6 до +14, вночі від +4 до +6. У північних та східних областях вдень термометри покажуть від +1 до +4, вночі похолодає до -6...-8 градусів. У центральних та південних областях вдень від +2 до +6, вночі можливе похолодання до -2.

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозували сонячну та суху погоду. Очікувалося, що температура повітря день коливатиметься від +8 до +13 градусів. У Закарпатській області термометри покажуть до +15...+17 градусів.