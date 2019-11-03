Наступного тижня в Україні буде дощова та хмарна погода

Погода в Україні наступного тижня буде дощовою та хмарною, однак очікується потепління до +18...+21. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентра.

4 листопада

За прогнозом українських синоптиків, тиждень в Україні розпочнеться з дощів у західних областях, на решті території буде сухо. Температура повітря у центральних, північних та західних областях коливатиметься від +14 до +17 градусів, на півдні очікується від +16 до +18. Прохолодно буде у східних областях, там прогнозується від +10 до +12. Вночі термометри в середньому покажуть від +6 до +10, лише на сході можливі заморозки до -1.

5 листопада

У вівторок, дощі перейдуть на центральні, південні, східні та північні області. На заході опади можливі лише в Закарпатській області. Вдень температура повітря на сході коливатиметься від +12 до +14, на решті території термометри покажуть від +14 до +18. У південних областях вдень до +19. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +6 до +10, на півдні до +13.

6 листопада

У середу опади знову повернуться в західні області. Крім того, у північних областях очікується хмарна погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +13 до +18, у Херсонській області вдень до +21. Вночі температура повітря знизиться до +4...+9 градусів, у південних областях вночі до +11...+13.

7 листопада

У середу дощі прогнозуються у західних та північних областях. На решті території буде сухо, але хмарно. Температура повітря вдень на заході та півночі підніметься не вище +10..+12 градусів, на решті території вдень до +15...+18. У південних областях вдень до +21. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +5...+8 градусів, лише на півдні до +13.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра, 4 листопада, в Україні потепліє до +20 градусів. У східних областях буде прохолодніше, вдень до +13. У Києві завтра температура повітря зросте до +17 градусів. Подекуди можливий дощ.

Крім того, РБК-Україна писало, що в неділю, 3 листопада, в Україні через сильні пориви вітру було оголошено штормове попередження. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.