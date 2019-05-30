Наступного тижня Рада розгляне законопроект про ТСК та виборчий кодекс

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)

В законі про Тимчасову слідчу комісію залишилось близько 500 правок

Наступного пленарного тижня парламент розпочне розгляд законопроекту про Тимчасову слідчу комісію (ТСК) та виборчого кодексу. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Вже є рішення регламентного комітету про Тимчасову слідчу комісію (з розділом про процедуру імпічменту - ред..). Це означає, що наступного вівторка ми зможемо перейти до розгляду закону про ТСК, зможемо його розглянути. Після цього зможемо перейти до виборчого кодексу про відкриті списки. Це наші ключові завдання на наступний тиждень", - заявив Парубій.

За його словами, в законі про Тимчасову слідчу комісію залишилось близько 500 правок.

"Я думаю, це кілька годин роботи і ми зможемо вийти на рішення. Потім виборчий кодекс", - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував Раді прийняти проект нового виборчого кодексу у другому читанні.

Спікер Верховної ради Андрій Парубій сподівається, що народні депутати зможуть прийняти виборчий кодекс до 14 липня.