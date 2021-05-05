На наступному тижні починається реєстрація на єдині вступні іспити на магістратуру

З 11 травня стартує реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на магістратуру. Ці іспити складатимуть вступники на спеціальності "Право" і "Міжнародне право".

Реєстрація триватиме до 3 червня.

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня, єдиного фахового вступного випробування – 2 липня.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня.

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування, розпочинається 15 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, і закінчується о 18:00 23 липня.

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит, проводяться з 19 липня по 30 липня.

Рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше ніж 2 серпня.

Подача документів для зарахування на бюджет триватиме до 18:00 7 серпня. Наказ про зарахування за державним замовленням видається 12 серпня.